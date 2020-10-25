COVID-19 в Абхазии: 172 новых случая и еще две смерти за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 3739 . Выздоровели 1462 человека. Летальных случаев 35.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 480 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщил также о двух летальных случаях с COVID-19, произошедших в Гудаутском ковидном центре в минувшие сутки.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

Пациент 1944 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 28 сентября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией, скончался утром 25 октября. Отмечается, что мужчине проводили интенсивное лечение, но спасти ему жизнь не удалось.

Мужчина 1939 года рождения, который 20 октября был доставлен в инфекционное отделение Гудаутского госпиталя с диагнозом COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией, скончался 24 октября, несмотря на всю проводимую терапию. У пациента были сопутствующие соматические заболевания.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 148 человек, у 141 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. За сутки выписали восемь пациентов, доставили в госпиталь девять человек.

После амбулаторного лечения выздоровели 99 человек.

В мобильны многопрофильный госпиталь, развернутый на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, за сутки доставили еще семь человек. Сейчас там находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии – трое человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.