Нехватка мест и отсутствие рентгена: проблемы Очамчырской больницы

Всего за последние три месяца в Очамчырской центральной районной больнице ПЦР-диагностикой было подтверждено 268 положительных случаев COVID-19. На данный момент в инфекционном отделении лечатся 33 пациента.

О том, как в больнице справляются с коронавирусной инфекцией, почему не хватает мест, как в отсутствие рентген-аппарата пациентам проводят исследование и почему не хватает средств защиты, читайте в материале Sputnik.

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В Очамчырском районе нет резкого подъема заболевания COVID-19, но число заболевших "равномерно растет". По словам главврача Центральной районной больницы Мадонны Кишмария, ежедневно инфицированных становится все больше и больше.

Сегодня под наблюдением врачей районной больницы находятся 146 человек. Большинство из них лечатся дистанционно, стационарно же – 33 человека.

"К нам обращаются пациенты с симптомами простуды. Им проводят ПЦР-диагностику. Еще не дожидаясь ответов, мы консультируем их, даем им рекомендации в зависимости от жалоб, которые они озвучивают. Люди, нуждающиеся в инъекционных процедурах, приглашаются к нам. Какая-то часть из них остаются у нас на стационаре круглосуточно. Есть те, кто живет далеко и не может приезжать в больницу два раза в день. Таковых в больнице 16 человек. Остальные из 33 находятся на дневном стационаре. Они осматриваются ежедневно врачом, получают назначения и утром и вечером проходят процедуры", – рассказала Кишмария.

Однако уже в ЦРБ ощущается нехватка мест, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Те пациенты, которые нуждаются в инъекциях, зачастую вынуждены стоять в очередях.

"Сейчас мы назначаем пациентам процедуры в разное время. Но раньше с утра на процедуры скапливалось много людей. Им приходилось ждать, когда освободится койка. Сейчас немножко раскидали процедуры по времени. Но все равно людям приходится немного ждать. Мы собрали по всей больнице и поставили какие-то дополнительные койки, но и этого недостаточно. Сейчас у нас задействовано шесть палат. Мы в Минздраве заказывали мебель для больницы. Со дня на день заказ должен прибыть к нам. Думаю, благодаря этому условия немного улучшатся, пациентам будет комфортнее", – отметила Мадонна Кишмария.

Также главврач добавила, что в больнице планируют разграничить чистую и красную зону, чтобы больной с COVID-19 не попадал в чистую зону.

Рентген и средства защиты

Одна из главных проблем Очамчырской больницы – отсутствие рентген-установки. Старый аппарат несколько лет назад вышел из строя. Из-за этого пациентов приходится отправлять на машине скорой помощи в Сухумскую инфекционную больницу.

"У нас всего три машины. И они у нас постоянно в разъездах. Ежедневно нужно отправлять биоматериал на коронавирус в инфекционную больницу Сухума. Приходится в Гудаутский госпиталь отправлять пациентов. Кроме того, район у нас большой, приходится и к соматическим больным по селам ездить", – пояснила главврач больницы.

Кишмария подчеркнула, что восстанавливать старый рентген-аппарат неэффективно и слишком дорого.

"На самом деле необходимые запчасти стоят немалых денег. Вообще рентген-установка имеет две основные детали – генератор и рентген трубка. И то и другое составляет половину стоимости аппарата. Поэтому платить три-четыре миллиона и не понимать, он заработает или нет, неоправданно. В последний раз у нас был разговор с президентом (экс-президент Рауль Хаджимба – прим. ред.) в декабре. Он понял ситуацию, сказал, что с нового года будет закуп рентген-аппаратов для больниц, но потом все поменялось. И вопрос остался открытым. Сейчас в связи с коронавирусной инфекцией рентген-аппарат необходим", – сказала Кишмария.

По ее словам, руководство больницы планирует обратиться к главе государства, чтобы в Очамчырской ЦРБ установили один рентген-аппарат. "Район большой, невозможно работать без рентген-аппарата", – добавила она.

Еще одна проблема – нехватка средств индивидуальной защиты. Как отметила Мадонна Кишмария, врачам приходится по несколько раз надевать одни и те же спецкостюмы и халаты.

"Мы полностью зависим от Минздрава, как только исчерпывается запас костюмов защиты, масок, перчаток, мы за один-два дня отправляем запрос в Минздрав. Средств индивидуальной защиты не хватает. Одни и те же костюмы и халаты мы надеваем по несколько раз. Хотелось бы, конечно, лучшего снабжения", – пояснила Кишмария.