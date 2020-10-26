Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Предыдущая, четвертая по счету, рабочая поездка Аслана Бжания в Москву завершилась 14 сентября 2020 года.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России и в правительстве Российской Федерации.
Это уже пятая рабочая поездка президента Абхазии в Москву с начала его президентства.
Работы специалистов химзащиты ведутся в Абхазии уже шестой день подряд, всего за время пребывания военных РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.
Всего в Абхазии функционирует 38 аппаратов искусственной вентиляции легких, 25 из них – в Гудаутском госпитале, 12 – в мобильном госпитале и один в Сухумской детской поликлинике.
Кукурузные поля в Гудаутском районе занимают примерно 1900 гектаров земли.
Sputnikabkhazia
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