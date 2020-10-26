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Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201026/1031168550/Aslan-Bzhaniya-uekhal-s-rabochim-vizitom-v-Moskvu.html

Предыдущая, четвертая по счету, рабочая поездка Аслана Бжания в Москву завершилась 14 сентября 2020 года.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России и в правительстве Российской Федерации.

Это уже пятая рабочая поездка президента Абхазии в Москву с начала его президентства.


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