Помог карантин: пятилетний рекорд по урожаю кукурузы побит в Гудаутском районе

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около двух тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Гудаутском районе в 2020 году, и это рекорд за последнюю пятилетку, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"В этом сезоне мы ожидаем собрать 2000 тонн кукурузы. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В довоенный период мы собирали около восьми тысяч тонн, в первые годы после войны – примерно 4,5 тысячи тонн, но потом объемы урожая сокращались. Показатели этого сезона, можно сказать, рекордные за последние пять или семь лет", – отметил Кварацхелия.

По его словам, уже собрано около 70% урожая кукурузы и такие показатели стали возможны благодаря тому, что в период карантина жители Абхазии проводили больше времени в селах. Кварацхелия также не исключает, что во время пандемии люди не знают, как будут развиваться события, какие перемены их ждут в будущем, и в связи с этим многие решили подстраховаться и обеспечить себя на зиму кукурузной мукой.

Начальник сельхозуправления Гудаутского района также поделился тем, что качество кукурузы и других сельхозпродукций в сезоне 2020 года в разы лучше, чем годом ранее. По его мнению, связано это с тем, что температура воздуха весной в ночное время не поднималась выше +15 °С, и мраморные клопы по этой причине не были столь активны.

"Конечно же, на качество повлияли климатические условия тоже, но помимо этого, раз в пять лет в сельском хозяйстве наблюдается высокая урожайность по всем видам продукции. И этот год стал именно таким", - рассказал Юрий Кварацхелия.

На сегодняшний день общая площадь кукурузных полей в Гудаутском районе составляет около 1900 гектаров.