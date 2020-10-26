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Помог карантин: пятилетний рекорд по урожаю кукурузы побит в Гудаутском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201026/1031168880/Pomog-karantin-pyatiletniy-rekord-po-urozhayu-kukuruzy-pobit-v-Gudautskom-rayone.html

Кукурузные поля в Гудаутском районе занимают примерно 1900 гектаров земли.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около двух тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Гудаутском районе в 2020 году, и это рекорд за последнюю пятилетку, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В этом сезоне мы ожидаем собрать 2000 тонн кукурузы. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В довоенный период мы собирали около восьми тысяч тонн, в первые годы после войны – примерно 4,5 тысячи тонн, но потом объемы урожая сокращались. Показатели этого сезона, можно сказать, рекордные за последние пять или семь лет", – отметил Кварацхелия.

По его словам, уже собрано около 70% урожая кукурузы и такие показатели стали возможны благодаря тому, что в период карантина жители Абхазии проводили больше времени в селах. Кварацхелия также не исключает, что во время пандемии люди не знают, как будут развиваться события, какие перемены их ждут в будущем, и в связи с этим многие решили подстраховаться и обеспечить себя на зиму кукурузной мукой.

Мраморный клоп
© CC BY-SA 4.0 / Alpsdake
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Начальник сельхозуправления Гудаутского района также поделился тем, что качество кукурузы и других сельхозпродукций в сезоне 2020 года в разы лучше, чем годом ранее. По его мнению, связано это с тем, что температура воздуха весной в ночное время не поднималась выше +15 °С, и мраморные клопы по этой причине не были столь активны.

"Конечно же, на качество повлияли климатические условия тоже, но помимо этого, раз в пять лет в сельском хозяйстве наблюдается высокая урожайность по всем видам продукции. И этот год стал именно таким", - рассказал Юрий Кварацхелия.

На сегодняшний день общая площадь кукурузных полей в Гудаутском районе составляет около 1900 гектаров.


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