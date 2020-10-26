В Гудаутском ковидном госпитале ввели централизованную подачу кислорода

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В Гудаутском госпитале провели коммуникации по снабжению кислородом палат пациентов с COVID-19, сообщил Sputnik начальник управления строительства и снабжения Министерства здравоохранения Абхазии Роланд Гамисония.
"Если раньше баллоны подносили к каждому больному, то сегодня кислород подается снаружи через специальные трубы в каждую палату: вчера они включили, и эта система очень хорошо работает", - отметил он.
По его словам, в Гудаутском госпитале расходуется от 150 до 180 баллонов в день, но благодаря централизованной подаче кислорода, которую удалось внедрить в воскресенье, расход кислорода должен уменьшиться на 30-40 процентов.
Кислородные баллоны привозят из Республиканской кислородной станции, которая находится в Сухуме, в случае отказа агрегата кислородной станции резерв кислородных баллонов есть в СФТИ Агудзеры, куда завозят жидкий кислород из Краснодара.
Гамисония рассказал, что в остальные больницы, где проходят лечение люди с подтвержденным COVID-19, требуется не больше пяти баллонов в день.
Один кислородный баллон обходится не больше 350 рублей, счет выставляется Министерству здравоохранения Республики Абхазия.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 3739. Из них 1462 человека выздоровели и 35 умерли.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik