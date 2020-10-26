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В Гудаутском ковидном госпитале ввели централизованную подачу кислорода

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (935)
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Sputnik Абхазия
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Всего в Абхазии функционирует 38 аппаратов искусственной вентиляции легких, 25 из них – в Гудаутском госпитале, 12 – в мобильном госпитале и один в Сухумской детской поликлинике.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В Гудаутском госпитале провели коммуникации по снабжению кислородом палат пациентов с COVID-19, сообщил Sputnik начальник управления строительства и снабжения Министерства здравоохранения Абхазии Роланд Гамисония.

"Если раньше баллоны подносили к каждому больному, то сегодня кислород подается снаружи через специальные трубы в каждую палату: вчера они включили, и эта система очень хорошо работает", - отметил он.

По его словам, в Гудаутском госпитале расходуется от 150 до 180 баллонов в день, но благодаря централизованной подаче кислорода, которую удалось внедрить в воскресенье, расход кислорода должен уменьшиться на 30-40 процентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кислородные баллоны привозят из Республиканской кислородной станции, которая находится в Сухуме, в случае отказа агрегата кислородной станции резерв кислородных баллонов есть в СФТИ Агудзеры, куда завозят жидкий кислород из Краснодара.

Гамисония рассказал, что в остальные больницы, где проходят лечение люди с подтвержденным COVID-19, требуется не больше пяти баллонов в день.

Один кислородный баллон обходится не больше 350 рублей, счет выставляется Министерству здравоохранения Республики Абхазия.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 3739. Из них 1462 человека выздоровели и 35 умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (935)

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