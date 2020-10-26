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Сто новых случаев COVID-19 подтвердили в Абхазии за сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 3839. Выздоровели 1464 человека, летальных случаев 36.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, 26 октября скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, отмечается в сообщении Оперштаба.

На даный момент в мобильном многопрофильном госпитале находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В Гудаутском ковид-центре на стационарном лечении 150 человек, у 128 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, средней степени тяжести – 38 пациентов. Выписали двоих пациентов за сутки, доставили еще четверых.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)

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