Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного давления и выноса тепла с юга.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Во вторник 27 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного давления и выноса тепла с юга, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление – 762 мм ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8 до +13°С, днем от +20 до +25°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды – слабое и умеренное, 1-2 бала.

Относительная влажность воздуха – 60-80 %.