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Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (522)
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Sputnik Абхазия
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Погода Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного давления и выноса тепла с юга.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В среду 28 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погода Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного давления и выноса тепла с юга, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый до умеренного, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С  до +14°С, днем от +21°С  до +26°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (522)

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