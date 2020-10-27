Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В среду 28 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Погода Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного давления и выноса тепла с юга, отмечается в сообщении.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый до умеренного, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80 %.