Назначена служебная проверка по случаю смерти посетительницы в СИЗО МВД Абхазии

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар назначена служебная проверка СИЗО МВД в связи со смертью 26 октября посетительницы одного из содержащихся под стражей подсудимого, об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, о смерти в комнате суточных свиданий СИЗО МВД гражданки Сичинава А.Т., 2001 года рождения, жительницы города Сухум, стало известно утром 26 октября. Известно, что она прибыла вечером 25 октября к подсудимому Зухба А.А., 1987 года рождения.

Тело женщины было обнаружено самим же подсудимым, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данному факту прокуратурой Гулрыпшского района проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.