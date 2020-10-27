Гудаутская "Рица" вышла в финал Кубка Абхазии по футболу

Полуфинальный матч Кубка Абхазии по футболу между гудаутской "Рицой" и командой "Ерцаху" из Очамчыры состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник 27 октября. О том, как проходила первая игра за выход в финал турнира, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Изначально в розыгрыше Кубка Абхазии по футболу принимали участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Путь к финалу

Чтобы попасть в полуфинал Кубка Абхазии по футболу, гудаутская "Рица" дважды обыграла сухумский "Нарт" дома и в гостях со счетом 3:1 и 1:3, а "Ерцаху" из Очамчыры дома победил галский "Самурзакан" со счетом 4:0, а на выезде одолел соперника со счетом 2:3.

В отличие от предыдущей стадии турнира победитель полуфинальной пары определялся по результатам одного матча, такое решение приняли организаторы из-за пандемии коронавируса.

Нельзя сказать, что матч вызвал большой зрительский интерес, на трибунах было много свободных мест, что в нынешнюю ковидную пору можно считать положительным моментом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбольный матч Рица-Ерцаху

Несмотря на то, что болельщиков собралось немного, футболисты показывали довольно содержательную игру, красивые обводки, проходы и комбинации порой заставляли поклонников команд проявлять эмоции. На поле было много борьбы, но тем не менее в первом тайме игроки не часто радовали голевыми моментами, при том что у каждой команды были возможности отличиться. Первая половина матча завершилась нулевой ничьей.

Решающий тайм

В недавно завершившемся чемпионате Абхазии соперники по полуфиналу показали разные результаты. Если гудаутская команда до последнего тура сохраняла шанс выиграть национальное первенство и уступила "золото" сухумскому "Нарту" лишь по дополнительным показателям, то "Ерцаху" финишировал на предпоследнем шестом месте.

Едва команды вышли на вторую половину матча, гудаутская "Рица" провела результативную атаку, которую точным ударом по воротам соперника завершил десятый номер команды Виктор Пимпия - 1:0.

После забитого гола "Рица" не стала отходить к своим воротам, напротив, команда продолжила атаковать. Спустя некоторое время гудаутские футболисты увеличили преимущество, Леон Дауров под номером 27 забил мяч после подачи с правого фланга - и 2:0.

Футбол. Рица-Ерцаху © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч Рица-Ерцаху © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч Рица-Ерцаху © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч Рица-Ерцаху © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Рица-Ерцаху

В ответ "Ерцаху" провел несколько комбинаций, одна из которых завершилась ударом в перекладину ворот гудаутской команды. До конца матча соперники больше не забили друг другу голов.

В другом полуфинальном матче Кубка Абхазии по футболу встретятся команды "Афон" и "Гагра". Игра состоится на столичном стадионе "Динамо" 28 октября, начало в 14:00. Финал турнира также пройдет на стадионе "Динамо" в воскресенье 1 ноября.