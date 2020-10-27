Коронавирус в Абхазии: у 113 человек диагноз COVID-19 подтвердился

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них, об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

По информации оперштаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 148 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов.

За последние сутки в Гудаутский госпиталь было доставлено 9 человек.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. Выздоровели 1474 человека. 36 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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