Роспотребнадзор передал Абхазии тысячу тест-систем для диагностики COVID-19

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека безвозмездно передала республиканской Санитарно-эпидемиологической станции Абхазии тысячу тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил заведующий лабораторией СЭС Астана Авидзба.

По его словам, данного количества тест-систем хватит на 10 тысяч исследований. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минздрава Абхазии и России.

"Теперь мы без остановки можем работать и делать вовремя все тесты, которые нам привозят", - отметил Авидзба.

По словам заведующего лабораторией СЭС Астаны Авидзба, за последние несколько дней нагрузка на лабораторию уменьшилась, и весь накопленный материал уже обработан, теперь все исследования проводятся день в день. Таким образом, задержек с получением результатов теста на коронавирус больше нет, подчеркнул Авидзба.

Кроме того, он отметил, что нагрузки на республиканскую лабораторию уменьшились в том числе и благодаря тому, что часть исследований начали проводить в российском военном госпитале, развернутом в Сухуме, а также в частных лабораториях.

Тестовые системы российского научного центра "Вектор" направлены российской стороной для оказания содействия Абхазии в борьбе с распространением инфекции. Эта вторая партия гуманитарной помощи, присланная Роспотребнадзором в республику. Ранее по обращению Минздрава Абхазии было получено столько же тестовых систем и реагентов.