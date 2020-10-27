Кесоу Лагиндзия успешно провели микрохирургическую операцию

В августе 2017 года на руку одиннадцатилетнего Кесоу Лагиндзия упал памятник. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" собрал деньги на операцию по устранению дефекта в одной из клиник Новосибирска.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Кесоу Лагиндзия провели микрохирургическую операцию и пластику дефекта пальца в НИИ травматологии и ортопедии г.Новосибирска, сообщает Культурно-благотворительный фонд "Ашана" на своей странице в Instagram.

В августе 2017 года на руку одиннадцатилетнего Кесоу Лагиндзия упал памятник. Тогда ему была проведена первичная хирургическая обработка ран пальцев, но они стали неправильно заживать и со временем деформироваться, в связи с чем появилась необходимость в операции. На данную операцию по устранению дефекта в клинике Новосибирска благотворители собрали 372 814 рублей.

В Фонде "Ашана" сообщили, что они поддерживают связь с мамой мальчика, которая рассказала о том, что операция прошла успешно, Кесоу перевели в палату, послеоперационное состояние удовлетворительное.

© Foto / КБФ "Ашана" Кесоу Лагиндзия провели микрохирургическую операцию и пластику дефекта пальца в НИИ травматологии и ортопедии г.Новосибирска

Семья Лагиндзия и коллектив культурно-благотворительного фонда "Ашана" выражают слова благодарности всем, кто откликнулся на беду мальчика и оказал помощь.