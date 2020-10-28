Слабый "клев": посещаемость Чернореченского форелевого хозяйства снизилась вдвое

Чернореченское форелевое хозяйство, расположенное на берегу Черной речки в Гудаутском районе, было построено в 1935 году.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около полутора тысяч человек посетили Чернореченское форелевое хозяйство с середины августа по 1 октября, что в два раза меньше показателей аналогичного периода 2019 года, рассказал Sputnik директор предприятия Ражден Агрба.

"Мы открылись 15 августа, и с этого дня по 1 октября продали примерно 1500-1600 билетов. Цена одного билета 150 рублей. В прошлом году за тот же отрезок времени у нас посетителей было в два раза больше. Сейчас (в октябре - ред.) уже вообще никакого нет", - отметил Агрба.

Такие низкие показатели Агрба связывает с пандемией коронавируса, которая повлияла не только на количество гостей, но и вызвала сложности при поставке корма для рыб. По его словам, руководство форелевого хозяйства отдает предпочтение европейским сортам корма, но в последнее время из-за проблем с логистикой их трудно доставлять в Абхазию.

В этой непростой ситуации, добавил Агрба, периодически помощь оказывают коллеги из села Кындыг, где также строится форелевое хозяйство.

"Им самим тяжело, но они помогают нам с кормом. Корма очень сложные, в них много компонентов, витаминов. Также хорошо подошла бы для корма рыбы мука из хамсы", - поделился он.

Чернореченское форелевое хозяйство расположено на берегу Черной речки в Гудаутском районе. Оно было открыто в 1935 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов хозяйство прекратило работу.

Рыбу продолжали содержать, пока оставались запасы корма, который раньше вагонами привозили из Днепропетровска. Когда корм закончился, рыба была выловлена и отправлена в гудаутский военный штаб на питание военным, а также и мирным жителям. После войны восстанавливать хозяйство пришлось практически с нуля.

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