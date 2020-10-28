Выписаны первые пациенты мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном госпитале. На данный момент в нем проходят лечение 60 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первых троих пациентов выписали из мобильного госпиталя Минобороны России, развернутого в гостинице "Айтар", в среду 28 октября.

По словам одной из пациенток Замиры Джергения, врачи вели круглосуточное наблюдение за больными и каждые десять минут проверяли их состояние.

"Первые семь дней я проходила лечение на дому, затем лечащий врач направила меня сюда, здесь нам оказали очень хорошую помощь. Врачи находились возле нас и каждые десять минут проверяли наше состояние. Хочу также поблагодарить наше руководство, огромное спасибо, что они оказывают помощь больным", - рассказала Замира Джергения.

Лада Харитонова, также бывшая пациентка мобильного госпиталя, проработала четыре дня санитаркой в Гудаутском COVID-центре, где и была инфицирована коронавирусом. Самостоятельное лечение в домашних условиях не принесло результата, и после десятидневной самоизоляции Ладу доставили в лечебницу.

"К нам очень заботливо относились, очень легко ставили капельницы, врачи добрые и отзывчивые. Болезнь естественно существует, и хладнокровное отношение к этой ситуации очень опрометчиво, из-за этого многие страдают. Если у человека началось простудное заболевание, необходимо обратиться к врачу, чтобы ему проверили легкие, горло и так далее", - отметила Харитонова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Российский военный госпиталь в гостинице "Айтар"

Начальник инфекционного отделения мобильного госпиталя Альберт Татаркулов рассказал, что состояние троих пациентов стабилизировалось, поэтому было принято решение об их выписке. Он также сообщил, что больные поступили в лечебницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент в инфекционном отделении госпиталя находятся 26 пациентов, в целом в госпитале - 60 больных.

"Госпитальное отделение сегодня готовит к выписке четверых пациентов, к концу недели выписки будут происходить в плановом порядке. Среди пациентов детей нет, только взрослые пациенты", - отметил он.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии 19 октября развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. При необходимости госпиталь сможет принять до 150 пациентов.