Верховный суд отменил приговор по делу о похищении Дочия и убийстве Озган

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила обвинительный приговор в отношении Алхаса Дзидзария, Геннадия Блаб, Вардена Чантурия и Джумбера Авидзба по делу о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве жителя Гудауты Дмитрия Озган. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Решением суда также отменено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении умершего в СИЗО МВД фигуранта дела Астамура Дзидзария по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью.

Отмечается, что Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Варден Чантурия по решению суда кассационной инстанции продолжают находиться под стражей, а Джумбер Авидзба по приговору суда от 24 февраля 2020 года был освобожден из-под стражи в зале судебного заседания, ввиду отбытия им назначенного судом наказания.

На сайте Генпрокуратуры республики сообщается, что после получения полного текста определения суда, в котором будет изложено основание отмены приговора, Генеральная прокуратура обжалует решение в Президиум Верховного суда.

Ирина Дочия была похищена в июле 2016 года. Ее схватили у дома двое мужчин в масках, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В течение следующих 44 дней ее удерживали в нескольких разных местах. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.

Подсудимыми в деле о похищении проходили Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Варден Чантурия, Джумбер Авидзба. Еще одним предполагаемым соучастником похищения был Дмитрий Озган. Но в ноябре 2017 года он был убит. В причастности к убийству Озган обвинили Алхаса Дзидзария и его родственника Астамура Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озган делить выкуп за Ирину Дочия.

4 февраля 2020 года Астамур Дзидзария был убит в СИЗО в поселке Дранда. Прокуратура Гулрыпшского района проводит расследование по этому факту, в том числе в отношении должностных лиц следственного изолятора.

25 февраля судья Верховного суда Абхазии Мимоза Цушба вынесла приговор в отношении подсудимых.

Путем частичного сложения срока за назначение наказания по совокупности преступлений Алхас Дзидзария был приговорен к 16 годам лишения свободы, Геннадий Блаб приговорен к 14 годам, Варден Чантурия – к 13 годам.