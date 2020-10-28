Бывший руководитель "Курорта Пицунда" подал в суд из-за своего увольнения

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бывший руководитель объединения пансионатов "Курорт Пицунда" Нодар Шакрыл подал в суд из-за своего увольнения с занимаемой должности. Об этом Шакрыл сообщил в интервью Sputnik.

"Меня уволили на основании какого-то акта, при этом, не уведомив меня и не ознакомив с документом. Я оспариваю законность решения Министерства туризма, подал иск и жду решения суда о восстановлении в должности", - подчеркнул он.

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба во время пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября заявил, что решение о смене руководства курорта было принято на законных основаниях.

"Нами было принято решение о смене руководства "Курорта Пицунда", оно было реализовано, хотя это было связано с определенного рода конфликтом. Группа граждан препятствовала назначению нового директора, но тем не менее он был назначен, работает и будет работать дальше. Будем ждать судебного разбирательства, считаю, что это решение было правильным. Проводится проверка соответствующими органами, о результатах вам будет известно позже", - подчеркнул министр.

Хишба также отметил, что в 2020 году "Курорт Пицунда" заработал более 119 миллионов рублей, что ниже показателей прошлого года.

Нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу 7 августа, однако его назначение вызвало недовольство у части работников предприятия.

Группа сотрудников собралась у административного здания и выразила свое недовольство новым назначением. Однако после приезда представителей Минтуризма ситуацию удалось взять под контроль. Фрикана Гунба представили коллективу.

Сам бывший руководитель Нодар Шакрыл в интервью "Нужной газете" говорил, что оглашение приказа о его увольнении и представление нового руководителя Фрикана Гунба прошли без его присутствия.

Пресс-служба Министерства по туризму отмечала, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министр туризма в рамках своих законных полномочий.

Читайте также: