Большая часть Сухума останется без воды в четверг 29 октября

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводах города в четверг 29 октября.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума 29 октября с 00:00 до 20:00, сообщает МУП "Водоканал".

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводах города.

Воды не будет в следующих рай­онах города: Новый район, Старый поселок, районы Колоса, вокзала, ВИЭМа, центральная и нагорная части города, район рынка, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.