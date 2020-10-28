Большая часть Сухума останется без воды в четверг 29 октября

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума 29 октября с 00:00 до 20:00, сообщает МУП "Водоканал".
Это связано с проведением ремонтных работ на водоводах города.
Воды не будет в следующих районах города: Новый район, Старый поселок, районы Колоса, вокзала, ВИЭМа, центральная и нагорная части города, район рынка, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур.
Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.