21:38 28 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.55
  • EUR91.26
Поиск

Большая часть Сухума останется без воды в четверг 29 октября

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
216 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1c/1031180663.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201028/1031180848/Bolshaya-chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-29-oktyabrya.html

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводах города в четверг 29 октября.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума 29 октября с 00:00 до 20:00, сообщает МУП "Водоканал".

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводах города.

Воды не будет в следующих рай­онах города: Новый район, Старый поселок, районы Колоса, вокзала, ВИЭМа, центральная и нагорная части города, район рынка, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
Экстремальный велоспорт: как абхазские велосипедисты строят фрирайд трассу
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться