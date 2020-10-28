Проблему с водоснабжением в Гагре будут решать поэтапно

Около двух месяцев назад в районе Кемпинга в Гагре начались работы по частичной замене водопроводной сети.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Водопроводную сеть протяженностью более трехсот метров заменили в районе Кемпинга в Гагре, рассказал Sputnik начальник Управления городским хозяйством Гагрского района Роман Чагава.

"Система водоснабжения, которая подходила к этим домам (район Кемпинга - прим.), сгнила и вода вытекала из труб. Поэтому в этих трубах не было необходимого давления. В связи с этим, мы решили провести от насосной станции к этим трем домам новую водопроводную сеть. Протяженность основной магистрали вместе с подключением составляет более трехсот метров", - отметил Чагава.

Он добавил, что из-за протечек подвалы этих многоэтажек, в каждой из которых по 80-100 квартир, заполнялись водой глубиной до одного метра. К вечеру среды 28 октября или же днем в четверг 29 октября вода в эти дома будет поступать уже по новой магистрали. Весь объем работы занял около двух месяцев.

В целом водоснабжение в районе Кемпинга Чагава оценил как плохое, и профильным структурам предстоит поэтапно решать эту проблему. В их ближайшие планы входит также замена примерно 200 метров водопроводной трубы диаметром 160 миллиметров по улице Лакоба.

"Мы так подсчитали, но на деле, когда приступаем к работам, часто сталкиваемся с определенными проблемами. Например, в земле могут быть электрические кабели, старые трубы и нам приходится их обходить", - рассказал Чагава.

Общую ситуацию с водоснабжением в Гагре начальник Управления горхозяйством назвал ужасной. По его словам, помимо проблем со старыми трубопроводами, существуют сложности в работе устаревших насосных станций, которые нередко выходят из строя из-за частых отключений электричества. Также один из резервуаров для воды, который питает город и был отремонтирован несколько лет назад, дал трещину.

Чагава уточнил, что на сегодняшний день вода подается по графику – по два-три часа в день. Многие высказывают недовольство сложившейся ситуацией, но есть и те, кто с пониманием относится к подобным мерам, отметил он.

Некоторые планы по устранению неполадок с водоснабжением в Гагре пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, которая отрицательно повлияла на поступление средств в бюджет района, подчеркнул Роман Чагава.