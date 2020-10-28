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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (523)
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Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется под влиянием выноса тепла с юга.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В четверг 29 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с усилением до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Температура морской воды +20°С.

Влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (523)

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