На двух колесах: история создания велосообщества в Абхазии

О том, как создавалось молодое велосообщество "Ridebike Apsny", и какие цели ставят перед собой его участники, читайте в материале Sputnik.

Создатель велосообщества "Ridebike Apsny" Леван Габелия – студент второго курса юридического факультета АГУ, велосипеды – его хобби с детства. В интервью Sputnik он рассказал, как пришла идея создать велосообщество, и насколько перспективен велоспорт в Абхазии.

Илана Миквабия, Sputnik

Молодое сообщество

Велосообществу всего один год, оно создано в августе 2019 года с целью объединить велосипедистов по всей Абхазии для совместного участия в велозабегах и соревнованиях.

Поначалу у Левана не было соратников, которые помогали бы ему в организации велосообщества, но со временем, с созданием общества появились единомышленники, которые поддерживают его по сей день.

"Оказалось, что была уже создана группа людей, которая так же каталась, но была не активна, это группа ВелоСпорт Апсны, связанная со SportApsny, создавал ее Борис Барциц, и после того, как я создал велосообщество, в течение года понемногу численность велосипедистов возросла и мы начали катать вместе", - поделился он.

Сейчас у велосипедистов есть своя группа в Whatsapp, в которой состоят около 60 человек, включая участников группы SportApsny, но только 11 из них выезжают кататься практически каждый день.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велосообществу всего один год, оно создано в августе 2019 года с целью объединить велосипедистов по всей Абхазии

Где "катают" велосипедисты

В будние дни ребята катаются по Сухуму, а в выходные ездят на "дальники", как они их называют.

Излюбленное место – гора Бирцха, неподалеку от села Каман, туда велосипедисты едут полдня, чтобы потом за 15 минут скатиться с нее.

"Мы туда едем полдня, чтобы скатиться оттуда минут за 15, но эти эмоции и чувства, того стоят", - улыбаясь рассказывает Леван.

Два-три раза в неделю участники сообщества ездят и на "Багратку", то есть на гору Баграта – об этом месте они узнали от "старшего поколения" велосипедистов, которые собственно и установили там эти тропы для велосипедов.

Самое дальнее расстояние за этот год было в Гудауту, это был велопробег, посвященный Дню победы и независимости, 30 сентября.

Праздничные велопробеги ребята планируют и организовывают в основном сами, пробег в День Флага в этом году поддержал Департамент молодежи и спорта.

"Они предоставили нам цветы, флаги и сопровождение, это пока единственный раз, когда кто-то нам финансово помог", - поделился Леван.

Для того, чтобы подробнее узнать о том, куда ездят велосипедисты можно зайти на их Youtube канал и Инстаграм.

Кататься можно почти круглый год

Леван считает, что у велоспорта очень большие перспективы в Абхазии, потому что погодные условия позволяют кататься 10 из 12 месяцев в году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Два-три раза в неделю участники сообщества ездят и на "Багратку"

Он рассказал, что можно смело развивать велотуризм, но прежде чем это делать, надо привлечь в Абхазию как можно больше известных велосипедистов, которые бы смогли прорекламировать нашу страну.

Кроме того надо работать над постройкой разных трасс для велосипедистов, этим активисты сейчас и занимаются. На горе Баграта ребята своими силами строят фрирайд трассу для экстремальной езды на велосипеде по сложным, иногда искусственно сооружённым трассам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ребята своими силами строят фрирайд трассу для экстремальной езды на велосипеде

Работы по постройке трассы планируют закончиться к концу ноября, любой желающий может прокатиться на ней.

В дальнейших планах Левана – открыть свой магазин для велосипедистов, а на данный момент у него есть маленькая веломастерская.