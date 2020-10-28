Замена коммуникаций и больница: министр экономики проверила объекты Инвестпрограммы

Министр экономики проверила, как проходит замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на трех центральных улицах Сухума, а также ремонт Ткуарчалской районной больницы.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела инспекцию объектов, восстанавливаемых в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии", сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.

В 2020 году завершится замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на трех центральных улицах Сухума: Джонуа, Гулиа и Абазинская. Сметная стоимость – на общую сумму 40 миллионов рублей. Работы начались в сентябре этого года и ведутся без отставания от графика, говорится в сообщении.

Параллельно с капремонтом канализации идет замена центрального водовода от насосной станции, который обеспечивает город водой.

"Общая протяженность этой магистральной трассы по улице Дагестанской - 7,3 километра 1,8 километров из них уже проложены. Эта работа рассчитана на два года. Генеральный подрядчик – РУП "Апсныргылара". Сметная стоимость более 144 миллиона", - говорится в сообщении.

Ведётся и капитальный ремонт водовода по улице Гулиа, который пролегает через всю центральную часть города до улицы Аидгылара.

Генподрядчик - МУП "Водоканал", сметная стоимость - порядка 150 миллионов рублей. Уже выполнена укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 миллиметров протяженностью один километр.

Как отмечается на сайте Министерств экономики, работы на обоих объектах ведутся с опережением графика и завершатся в 2021 году.

"Сейчас мы решаем вопрос подачи воды, осуществляем замену старых асбестовых труб на новые, отвечающие стандартам сегодняшнего дня. Меняем чугунные канализационные трубы на современные гофрированные большего диаметра. Следующий этап – разводящие сети. Уже в следующем году на некоторых участках предусмотрены работы по отводу воды, строительство ливневых систем. Это решит вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которое доставляет сухумчанам массу неудобств. Сегодня на месте мы убедились, что работы ведутся быстро, оперативно и свои обязательства по реализации этих мероприятий мы сможем исполнить в полной мере в соответствии с графиком", - сообщила Кристина Озган.

В рамках Инвестпрограммы ведётся и капитальный ремонт дорог. В 2020 - 2022 годах на развитие автодорожной сети предусмотрено больше миллиарда рублей.

В ходе рабочей поездки Кристина Озган оценила три участка, где капитальный ремонт уже завершился.

На улице Эшерская в селе Гумиста работы осуществила компания ООО "Дорожно-строительный комбинат". Сметная стоимость этого участка составила 25,7 миллиона рублей. Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью шесть километров и площадью 30 660 квадратных метров.

"Ремонт еще семи участков завершен в Гулрыпшском районе: улицы Верхняя, Званба, Курченко и Победы в селе Дранда; улица 5-ая Бабыширская и улица Куараш в селе Бабышира; "совхоз Бигвава" в поселке Агудзера. На днях завершатся работы в местечке Черниговка в селе Мачара. Общая площадь выполненных в районе на данный момент работ более 56 тысяч квадратных метров. Все работы выполнены подрядчиком ООО "Абхазрегионстрой" в срок, без отставания. Жители этих улиц уже успели оценить преимущества новых дорог, о чем лично сообщили вице-премьеру во время инспекции", - говорится в сообщении.

В городе Ткуарчал вице-премьер посетила Центральную районную больницу - самый проблемный объект. Строительство было начато в 2017 году и завершится в 2019 году, но у жителей района до сих пор нет возможности пользоваться медицинскими услугами. Как отмечает ведомство, с момента вступления в должность Озган держит этот объект на личном контроле. Доработан первоначальный проект, в котором отсутствовали морг, прачечная, столовая и ограда. Здание для размещения рентгеновского аппарата не соответствовало эксплуатационным требованиям и нормативам.

"Фактически мы приступили к работам, которые запланировали в рамках предыдущих выездных инспекций. Подготовительный этап строительства дополнительных объектов завершен. Проектно-сметная документация прошла экспертизу в Российской Федерации. На объекте установлены прожекторы, которые позволяют работать в ночное время, в две смены. Объект имеет огромную важность не только для жителей Ткуарчала, но и для соседних районов. Поэтому нам необходимо сдать его как можно быстрее", - добавила министр экономики.