Квоты на прохождение компьютерной томографии выделят в Гагрской ЦРБ

Всего в Гагрском районе выявлено 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 28 октября 2020 года.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Квоты на бесплатное прохождение компьютерной томографии будут выделены в Гагрской ЦРБ, сообщил корреспонденту Sputnik помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения в среду 28 октября.

Как объяснил Берзения, аппарат КТ установлен частными лицами в одном из кабинетов Гагрской больницы на коммерческой основе. И. о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш договорился с владельцами оборудования о том, что они будут проводить 60 бесплатных исследований ежемесячно для жителей района с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, по направлению врача.

Берзения также добавил, что, если этой квоты будет недостаточно, то руководство Гагрского района оплатит процедуру прохождения компьютерной томографии для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и малоимущих семей, у которых есть направление врача.

К 28 октября в Гагрском районе выявлено 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Семнадцать пациентов с COVID-19 находятся в инфекционном отделении Гагрской ЦРБ, где по приказу министра здравоохранения Тамаза Цахнакия на базе инфекционного отделения этого медучреждения было подготовлено двадцать койко-мест для пациентов с коронавирусом, уточнил Батал Берзения.

В Абхазии с 5 октября по распоряжению президента Аслана Бжания действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

8 октября и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19".