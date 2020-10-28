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Железная дорога

Минэк Абхазии исполнил решение суда и восстановил в должности Мирона Агрба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201028/1031182701/Minek-Abkhazii-ispolnil-reshenie-suda-i-vosstanovil-v-dolzhnosti-Mirona-Agrba.html

Сухумский городской суд удовлетворил иск Мирона Агрба к Министерству экономики Абхазии о восстановлении на должности гендиректора РУП "Абхазская железная дорога".

СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство экономики Абхазии исполнило решение Сухумского городского суда и восстановило в должности Мирона Агрба, сообщается на сайте ведомства.

"Суд принял решение об удовлетворении в полном объеме исковых требований Агрба Мирона Лаврентьевича. Министерством экономики Республики Абхазия приняты необходимые управленческие решения по исполнению решения суда, о чем в официальном порядке был уведомлен Агрба Мирон Лаврентьевич", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Мирон Агрба также был письменно уведомлен под роспись о том, что в соответствии со статьей 241 Трудового кодекса Абхазии, Министерство экономики намерено расторгнуть трудовой договор с ним.

© Sputnik Константин Грецов
Назначен глава РУП "Абхазская железная дорога"

Сам Мирон Агрба отказался прокомментировать корреспонденту Sputnik решение Сухумского городского суда.

Мирон Агрба был освобожден от должности генерального директора "Абхазской железной дороги", которая подведомствена Министерству экономики. 18 августа на его место был назначен Арсоу Читанава.

Однако он не согласился с решением вышестоящего органа и подал в суд.

Во вторник 27 октября Сухумский горсуд рассмотрел его иск к Минэку.

Судья Милана Джинджолия удовлетворила иск Агрба о восстановлении на должности гендиректора унитарного предприятия. Решение суда вступило в силу с момента его оглашения.


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