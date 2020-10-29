Читанава: в Абхазии идет процесс восстановления самшита

Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самшит в Абхазии не окончательно потерян, несмотря на то, что процесс восстановления идет медленно, но он продолжается, сказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

Он подчеркнул, что самшитовая огневка (насекомое – ред.), попавшая на территорию Абхазии в 2012 году, в течение трех лет уничтожила большую часть самшитовых насаждений в республике, а это около пяти тысяч гектаров.

Самшит удалось сохранить в ущелье реки Бзыбь, где ежегодно проводится обработка пестицидами с помощью наземной техники, проинформировал руководитель Госкомитета по экологии.

"Есть трактор, к которому прицеплено оборудование по опрыскиванию, струя может покрыть территорию в 15 метров от специальной техники. В результате периодической обработки самшитовых насаждений по Бзыбскому ущелью удалось сохранить самшит", - подчеркнул эколог.

Савелий Читанава также отметил, что с 2015 года специалисты проводят мониторинг в больших и малых ущельях республики, где когда-то произрастал самшит. В результате исследований ученые обнаружили, что под пологом уничтоженного вредителем самшита продолжают появляться всходы. Такая картина характерна для всей территории Абхазии, добавил он.

Глава Госкомитета по экологии заметил, что популяция самшитовой огневки значительно снизилась, поэтому и количество обработок самшитовых насаждений химическим веществом с 2015 года сократилось.

По словам Читанава, в целях сохранения самшита в Абхазии общественная организация "Апсабара" (природа - ред.) несколько лет назад начала черенковать самшитовые ветки.

При этом он подчеркнул, что самшит, выращенный в питомнике, нельзя высаживать в лесной местности, потому что там он не приживется.

"Самшит, который черенкуется, предназначен для декоративного озеленения, пересаживать его в лес нежелательно, поскольку черенкованный самшит не будет повторять генетические признаки родителей, а будет превращен в небольшой кустарник, при том, что в естественных условиях самшит достигает высоты 10-12 метров", - сказал специалист.

Кроме того, в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АбНИЛОС) планируется выращивать самшит, который в дальнейшем можно будет высаживать в лесах.

"Конечно, в будущем, благодаря лесопосадкам из питомника и естественному возобновлению самшитовых лесов, думаю, что удастся восстановить самшит на территории Абхазии", - проинформировал Читанава.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, несколько сантиметров в год.