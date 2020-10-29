Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пятницу 30 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Температура морской воды +20°С.

Влажность воздуха – 70-90%.