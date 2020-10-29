Шамба об эпидобстановке в Пицунде: расслабились после открытия границы

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Жители Пицунды намного строже соблюдали меры предосторожности от коронавирусной инфекции весной, чем после открытия границы с Россией в августе, поделился мнением с корреспондентом Sputnik глава Пицунды Алхас Шамба.
"То, что мы делали в марте и сейчас (соблюдение защитных мер от COVID-19 - ред.) – это небо и земля, хотя сейчас заболеваемость в разы больше. Март, апрель, май выдались напряженными, но после открытия границы люди расслабились, и им сложно вернуться к прежнему образу жизни", - сказал Шамба.
По его словам, в Пицунде небольшое количество людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Шамба связывает это с географическим расположением города и его отдаленности от Республиканской трассы.
"У нас немного заболевших. Лично мне известны лишь единичные случаи того, что кто-то из жителей Пицунды находится в Гудаутской инфекционной больнице. Нам всем надо проявить сознательность, к чему призывает президент. Надо стараться соблюдать социальную дистанцию и реже появляться в общественных местах. Как говорится, спасение утопающего – дело рук самого утопающего", - считает Шамба.
Глава города также подчеркнул, что профильные ведомства и правоохранительные органы следят за соблюдением населения превентивных мер от вируса, но задача эта не из легких.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 29 октября составляет 4126 человек, выздоровело 2170 человек, включая лечившихся амбулаторно. Летальных случаев 38.
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