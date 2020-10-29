Оперштаб: две смерти и 68 случаев коронавируса за сутки в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4126 человек. 38 летальных случаев. Выздоровели 2170 человек.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 427 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них, сообщает оперативный штаб Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Также оперштаб сообщает о двух летальных случаях, произошедших 29 октября.

Пациентка 1976 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией была доставлена в Гудаутскую больницу 13 октября. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 29 октября от острой сердечно-легочной недостаточности, на фоне острой гипоксии, вызванной коронавирусной инфекцией.

29 октября в мобильном госпитале скончался пациент. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

По информации оперштаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 135 человек, у 113 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 13 пациентов. За последние сутки в Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4126 человек. Выздоровели 2170. 38 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.