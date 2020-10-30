Карантин не помеха: зачем учитель Гагрской школы создала свой Youtube-канал

Елена Панцулая вот уже семь лет работает в Гагрской средней школе №4, она учитель начальных классов, прежде чем связать свою жизнь со школой, она была журналистом на Гагра ТВ.

О своем Youtube канале и о том, как она будет вести онлайн-обучение в нынешних реалиях, Елена рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Креативный подход

Свой Youtube канал учитель создала еще во времена работы журналистом, но не вела его, а в условиях пандемии ей пришла идея записывать видео с учениками своей школы, чтобы рассказать о способных и творческих детях.

Первые видео Елены на ее канале в Youtube посвящены 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной войне. Она объяснила, что видео ей начали присылать родители учеников, а она выкладывала их.

"Мы тогда хотели не остаться безучастными к такой теме, так что дети с удовольствием приняли участие в таком хорошем флешмобе", - отмечает она.

Видео, в основном, приурочены к праздникам. Елена поделилась, что недавно увидела на сайте РУСДРАМа информацию, что театр собирается проводить вечер в честь 165-летия Антона Павловича Чехова, и ей захотелось уделить этому внимание.

"Я на страничке Русского драматического театра увидела, что РУСДРАМ празднует 165-летие Антона Павловича Чехова. Мы с учителями ведь ходим на дежурства в школу, я предложила им спросить в своих группах, кто из учеников согласился бы встретиться со мной и прочитать произведения Чехова. Детки отозвались, и мы с ними встретились в парке, а произведения они, кстати, выбирали сами. Я их сняла на видео, а потом разместила на своем канале", - поделилась Елена.

Елена, работая на Гагрском ТВ, часто делала зарисовку, которая рассказывала про осень в Абхазии. Эту идею она решила воплотить вновь, но уже с гагрскими школьниками.

"У нас ведь действительно красивая и теплая осень, хотелось этим поделиться, но не так, чтобы себя прорекламировать, а просто показать, что наши детки в таких тяжелых условиях все равно могут и учат стихи", - говорит она.

Родители и дети снова поддержали идею. Видео были сняты с каждым ребенком отдельно, чтобы соблюдать все меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

Нескучное онлайн-обучение

В Гагре ученики школ приступают к дистанционному обучению 2 ноября, сейчас они на каникулах. Елена рассказала, как будет проводить свои онлайн-уроки, чтобы и дети, и родители были довольны. Все это время учителя подготавливали свою программу, Елена решила выбрать площадку Instagram, доступ к урокам будут иметь только родители учеников.

"Задумка у меня такая, я буду приходить в школу, у меня есть небольшая камера и штатив, мне будет помогать другой учитель, я буду снимать уроки блоками, так как у меня начальная школа, мне будет легче, выберу тему, согласно календарно-тематическому плану, буду вести записи на доске параллельно с рассказом", - делится она.

Продолжительность видео-урока восемь минут, он будет проходить не в режиме онлайн, чтобы родители вместе с детьми смогли смотреть его и уже на тетрадях выполнять задания. В конце каждой недели она будет созваниваться с родителями и забирать тетради для проверки.

Планы на будущее

Как и многие жители Абхазии, Елена надеется, что эпидемиологическая ситуация скоро нормализуется, карантин закончится, и все вернутся к нормальной жизни.

В школе она руководит и театральной студией, два раза в год она радует школу постановками, в прошлом году была сказка "Снежная королева", а в 2020 году к юбилею Чехова хочет снять небольшие театрализованные сцены с участием детей.

И, конечно же, она хочет продолжить вести свой Youtube канал, ведь детям нравится, когда они себя видят там, им очень нравится быть "почти известными", и они делятся ссылкой на видео со своими друзьями, от чего количество просмотров увеличивается. Также она хочет воплотить свою давнюю задумку – снять познавательные передачи с детьми, где они будут рассказывать о своих увлечениях.

"Допустим, есть ребенок, который увлекается самолетами, я хотела его пригласить и снять небольшую мини-передачу, чтобы ребенок поделился своим опытом. Такая познавательная передача, что такое Boeing 747, например, он очень увлечен этим, у него есть даже LEGO игрушки, он бы мне параллельно показывал и рассказывал, как он это делает, рассказывал бы об этом самолете, о причинах его крушения. Глазами и устами ребенка узнать об этом, так скажем", - делится Елена.

Елена Панцулая, учитель начальных классов, в Гагрской Средней школе №4 © Foto / предоставлено Еленой Панцулая

Елена Панцулая, учитель начальных классов, в Гагрской Средней школе №4 © Foto / предоставлено Еленой Панцулая 1 / 2 © Foto / предоставлено Еленой Панцулая Елена Панцулая, учитель начальных классов, в Гагрской Средней школе №4

Из-за того, что со 2 ноября начинаются онлайн-занятия, времени у учителя на канал Youtube будет меньше.

Но Елена не отчаивается.

"Буду продолжать работать с детьми, я очень люблю это делать и в дальнейшем буду развивать их в этом направлении", - делится она.

Кстати, дети тоже очень любят свою учительницу Елену Паликовну, в редакцию Sputnik в апреле 2020 пришло трогательное видео, которое начиналось со слов "Елена Паликовна, я очень скучаю". Видеопослание записали ученики Елены, когда в стране был введен режим ЧП, она рассказала, что расплакалась, просмотрев его.

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