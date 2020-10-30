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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (524)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачная погода с прояснениями, временами кратковременные дожди, гроза.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение слабое и умеренное, 2-3 балла.

Влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (524)

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