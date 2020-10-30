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Врачи из Москвы готовы приехать в Абхазию для оказания помощи

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (954)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201030/1031195369/Vrachi-iz-Moskvy-gotovy-priekhat-v-Abkhaziyu-dlya-okazaniya-pomoschi.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4126 человек. 38 летальных случаев. Выздоровели 2170 человек.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Большинство абхазских врачей из Москвы готовы поехать в Абхазию для оказания помощи инфицированным COVID-19, рассказала Sputnik врач неонатолог-реаниматолог Виктория Тарба.

"Большинство врачей уже готовы, ждут решения официальных бюрократических нюансов, и, наверное,  как это будет организовано Министерством здравоохранения Республики Абхазия, в этом режиме будут приезжать и оказывать помощь на месте", - сказала Тарба.

По ее словам, врачи должны направить официальный запрос в Министерство здравоохранения России, чтобы их отпустили в командировку на родину.

"Так как большинство наших коллег являются госслужающими, заведуют отделениями, руководят учреждениями, и просто взять и уехать, к сожалению, они не могут, это должен быть официальный запрос и командировка на родину для оказания помощи на месте", - пояснила она.

Сама Виктория готова поехать в Абхазию, но сложности возникают из-за того, что у нее трое маленьких детей, но по возможности, если семья ей поможет и в этом будет острая необходимость, она направится в Абхазию для оказания помощи.

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего визита в Москву встретился с абхазскими врачами. На встрече обсуждались вопросы, связанные с борьбой с COVID-19 в Абхазии и организацией медицинской помощи населению республики.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (954)

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