Спастись от "пушки": как Sputnik попал на химобработку в Гудаутской ЦРБ

О том, как корреспонденту Sputnik пришлось спасаться от "пушки" в здании инфекционной больницы, какую территорию обработали военные и какие силы были в этом задействованы, а также что происходит в очереди на ПЦР-диагностику, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

Незваный "гость"

Химическую обработку территорий и зданий в Гудауте российские военные начали с районной больницы, куда свезли шесть единиц техники и 17 специалистов. Дезинфекцию провели как внутри больницы, так и снаружи. Для уличных работ были задействованы пять авторазливочных станций и ДКВ на базе "КамАЗ" с "пушкой" на борту. Она издавала такие звуки, что при работе больше напоминала турбину реактивного самолета.

С минуты на минуту должна была начаться обработка территории перед инфекционным отделением больницы. Я решил подойти поближе и снять видео с более удачного ракурса и расстояния. Техника резко тронулась и повернула пушку в сторону здания, у крыльца которого я обосновался.

Поняв, что быть с ног до головы облитым хлоркой, да еще под таким высоким давлением, не лучшее развитие событий, я открыл первую попавшуюся дверь и "залетел" внутрь здания. На тот момент даже не успел задуматься, куда именно я так тороплюсь.

"Молодой человек, вы знаете, где вы сейчас?" - послышался удивленный голос позади меня.

Оглянувшись, увидел, что нахожусь в коридоре между палатами с больными. Успел разглядеть несколько пациентов, лежавших в койках с кислородными масками на лице.

"Прошу прощения. Я спасался от этой техники и, не задумываясь, вошел в здание. Уже ухожу", - ответил я медсестре и "вылетел" на улицу.

"КамАЗ" к тому времени подъезжал к больнице со стороны заднего двора, и я направился туда.

Запершило в горле. Первая мысль была о том, не мог ли я отравиться от этих химических выхлопов из "пушки". Решил уточнить это у одного из военных, который руководил всем происходящим процессом.

"Нет, конечно. Это абсолютно безвредно для человека. Иначе мы бы все уже давно отравились бы", - успокоил незнакомец.

Им оказался представитель Минобороны России, майор Павел Груздев, который рассказал, что за день планируют обработать также районную администрацию и поликлинику Гудауты. В субботу – центральный рынок, одну из школ и, возможно, РОВД. При этом используют химический раствор - двутретьосновная соль гипохлорита кальция с содержанием активного хлора.

"Мы обработали около 5,5 тысячи квадратных метров в здании больницы вместе со столовой, 1800 квадратных метров в инфекционном отделении и два километра дорожного покрытия шириной три метра", - уточнил Груздев.

"Пушка" продолжала "палить". Мощности техники хватило для того, чтобы продезинфицировать весь фасад здания за считанные минуты.

После за дело взялись водители авторазливочных станций, которые провели дезинфекцию всех забетонированных дорожек и площадок.

Соблюдайте очередь

Во дворе районной больницы установлена палатка, где медики производят забор биоматериала для проверки на наличие коронавирусной инфекции. У палатки выстроилась очередь, и не обошлось без легких перепалок из-за того, кто за кем стоял и кто какой день по счету пытается сдать анализы. Попытки провести кого-либо вне очереди быстро пресекались, но рамки приличия при этом ожидающие соблюдали.

Молодая девушка пожаловалась, что уже третий день приходит в больницу и не может сделать тест. Поэтому она не собирается уступать свое место в очереди кому-то еще. Поделиться с журналистом подробностями, происходившими за эти три дня, она отказалась. Впрочем, как и все остальные.

Сами медики, которые, по моим наблюдениям, работали быстро и слаженно, рассказали, что количество принимаемых в день пациентов зависит от того, сколько одноразовых зондов им доставят из Сухума.

"Например, сегодня прислали 50 "палочек", но максимум только 30 из них мы можем использовать амбулаторно, так как нам еще надо обслуживать пациентов на стационаре", - поделилась одна из медсестер.

Забор анализов при Гудаутской центральной районной больнице проводится ежедневно с 13:00 до 15:00.

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Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции 20 октября.

За первые девять дней пребывания российскими военнослужащими в республике было продезинфицировано более 500 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования, отмечается в сообщении.