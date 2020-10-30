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На главном водоводе Сухума произошла авария

© Foto / сайт Администрации города Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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МУП города Сухум "Водоканал" в настоящее время проводит ремонтные работы на главном водоводе столицы.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. На главном водоводе Сухума, который расположен по улице Арцах, появилась протечка, об этом сообщается на сайте администрации города.

В связи с неисправностью водовода в верхние этажи многоквартирных домов в столице вода не поступает.

По словам директора МУП "Водоканал" Александра Харазия, протечка на тройнике стыка водовода диаметром 800 миллиметров, который был установлен год назад, появилась 29 октября. Как отмечают специалисты, это связано с заводским браком.

В настоящее время специалисты "Водоканала" проводит ремонтные работы. Они продолжаются уже несколько часов. Специалисты не могут назвать точное время, когда авария будет устранена. Работы будут проводиться и в ночное время, отмечается в сообщении.


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