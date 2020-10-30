Ситуация с коронавирусом в Абхазии: еще две смерти и 34 подтвержденных случая

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев. Выздоровели 2257.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки проведено у 232 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Оперштаб сообщает о двух летальных случаях, произошедших 30 октября в Гудаутском ковидном госпитале.

17 октября в инфекционное отделение Гудаутской ЦРБ была доставлена пациентка 86 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла ночью 30 октября.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 15 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер 30 октября.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 133 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 62 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев. Выздоровели 2257.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.