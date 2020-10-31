Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов

31 октября - Международный день Черного моря. Информационное агентство Sputnik подготовило тест о морских богах Абхазии.
Общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. Выздоровевших 2267 человек. 42 летальных случая.
Централизованную подачу кислорода в реанимационном отделении Гудаутского ковидного центра ввели 26 октября. Теперь пациенты с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, получают кислород бесперебойно.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и ярких событий прошедшего месяца.
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