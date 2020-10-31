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Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201031/1028729431/Vlastiteli-morey-i-okeanov-chto-ty-znaesh-o-morskikh-bogakh---test.html

31 октября - Международный день Черного моря. Информационное агентство Sputnik подготовило тест о морских богах Абхазии.

Теги:
море, тесты

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