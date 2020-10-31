Первый Instagram сериал на абхазском языке: история создания

19-летний Саид Сангулия - один из создателей первого Instagram сериала на абхазском языке "Алахьынца", что в переводе с абхазского означает "судьба".

Первая серия набрала 3,5 тысячи просмотров за сутки, ребята планируют выпустить три сезона по 10 серий.

Илана Миквабия, Sputnik

Как все начиналось

"В какой-то из вечеров сидели и думали, что же снять интересного, и вот пришла идея такого сериала. Брали такую планку, как первый Instagram сериал на абхазском языке, то есть все наши ролики будут только на абхазском", - начинает свой рассказ Саид.

Первая серия вышла 28 октября, и ребята не думали, что она вызовет такой интерес. В создании сериала принимают участие 10 человек возрастом от 16 до 24 лет, и все они - друзья и родственники Саида.

"Кто-то снимает, кто-то монтирует, а кто-то занимается озвучкой. Профессиональных актеров и режиссеров среди нас нет", - рассказал он.

Снимают ребята на телефон, используя стабилизатор и микрофоны – это все, что есть у них из техники. Съемка и монтаж одной серии занимает примерно две недели.

"Мы хотим развиваться в этом направлении. И решились не спонтанно, шли к этому долго. Съемочный процесс и монтаж заняли у нас около двух недель. Так как мы новички в этом деле, возникали некоторые трудности из-за того, что не хватает нужного оборудования", - делится он.

Основной целью ребят является популяризация абхазского языка среди молодежи.

Сюжетом сериала занимались Саид и его брат Мран Алтейба, они, кстати, и являются главными героями. Планируется выпускать по одной серии в неделю.

Немного о сюжете

Все секреты сюжета Саид не стал раскрывать, но, по его словам, сериал о любви. Главные герои – грабитель и продавщица.

В первой серии два друга Мран и Саид грабят кассу одного из местных магазинов. Однако на выходе из магазина преступников ждали сотрудники милиции, которым удалось поймать и посадить в тюрьму Мрана на три года. По возвращении из тюрьмы грабитель встретился со своим напарником, который смог скрыться от преследования, и рассказал ему, что все эти три года думал о той самой девушке, которая работала в магазине в ночь ограбления, и хотел бы увидеть ее.

"Скорее всего, конец будет счастливый, ну, знаете как, 50 на 50, будут моменты, где зрители немного расстроятся, а где-то и обрадуются, пока запланировано примерно так", - поделился Саид.

Съемки сериала будут проходить не только в Сухуме, но и в других городах Абхазии.

Выход второй серии планируется в среду 4 ноября.