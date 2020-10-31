Первый Instagram сериал на абхазском языке: история создания

Первая серия набрала 3,5 тысячи просмотров за сутки, ребята планируют выпустить три сезона по 10 серий.
Илана Миквабия, Sputnik
Как все начиналось
"В какой-то из вечеров сидели и думали, что же снять интересного, и вот пришла идея такого сериала. Брали такую планку, как первый Instagram сериал на абхазском языке, то есть все наши ролики будут только на абхазском", - начинает свой рассказ Саид.
Первая серия вышла 28 октября, и ребята не думали, что она вызовет такой интерес. В создании сериала принимают участие 10 человек возрастом от 16 до 24 лет, и все они - друзья и родственники Саида.
"Кто-то снимает, кто-то монтирует, а кто-то занимается озвучкой. Профессиональных актеров и режиссеров среди нас нет", - рассказал он.
Снимают ребята на телефон, используя стабилизатор и микрофоны – это все, что есть у них из техники. Съемка и монтаж одной серии занимает примерно две недели.
"Мы хотим развиваться в этом направлении. И решились не спонтанно, шли к этому долго. Съемочный процесс и монтаж заняли у нас около двух недель. Так как мы новички в этом деле, возникали некоторые трудности из-за того, что не хватает нужного оборудования", - делится он.
Основной целью ребят является популяризация абхазского языка среди молодежи.
Сюжетом сериала занимались Саид и его брат Мран Алтейба, они, кстати, и являются главными героями. Планируется выпускать по одной серии в неделю.
Немного о сюжете
Все секреты сюжета Саид не стал раскрывать, но, по его словам, сериал о любви. Главные герои – грабитель и продавщица.
В первой серии два друга Мран и Саид грабят кассу одного из местных магазинов. Однако на выходе из магазина преступников ждали сотрудники милиции, которым удалось поймать и посадить в тюрьму Мрана на три года. По возвращении из тюрьмы грабитель встретился со своим напарником, который смог скрыться от преследования, и рассказал ему, что все эти три года думал о той самой девушке, которая работала в магазине в ночь ограбления, и хотел бы увидеть ее.
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Представляем вашему вниманию первый инстаграм сериал на абхазском языке . Название данного сериала «Алахьынҵа» , что в переводе на русский язык означает "Судьба" .Первыми факторами создания проекта послужило несколько задач , которые мы поставили перед собой : 1 . Чтобы каждый понял , что Абхазия - это страна со своим языком , традициями и культурой . 2.Развить свой родной язык и показать все прелести и возможности Абхазского языка .3. Развить дух патриотизма в нашей молодёжи , также является неотъемлемой задачей нашего проекта.Хотелось бы обратить так же внимание на то , что таких ребят как мы очень много и наша задача показать пример молодежи и подрастающему поколению , что если ты хочешь чего-то добиться , какие бы трудности на твоём пути не были , ты всегда должен идти к своей цели , мечте . Спасибо большое тем , кто нас поддержал и встал рядом❤️ Спасибо нашему чудесному талантливому коллективу : Режиссер постановщик - Сангулия Саид. @said_said2308 Монтаж - Главный герой Алтеиба Мран. @alteiba_777 Главная героиня Квициния Лана . @lana_kvitsinia_ Оператор - Николь Квеквескири. @nikol.kvekveskiri Актеры Шанава @anri_tv Анри, Гончарова Олеся, @__goncharova__1 Качабаа Марица ,@kachabaa_maritsa Анзор Ларткомия, @anzor_lartkomia Астамур Лакербая @a.l666._ Спасибо за просмотр. ❤ Дальше больше . Ждите следующих серий ❤🥰
"Скорее всего, конец будет счастливый, ну, знаете как, 50 на 50, будут моменты, где зрители немного расстроятся, а где-то и обрадуются, пока запланировано примерно так", - поделился Саид.
Съемки сериала будут проходить не только в Сухуме, но и в других городах Абхазии.
Выход второй серии планируется в среду 4 ноября.