Список на выбывание: как в Абхазии вычисляют лжеинвалидов войны

Уже долгое время в обществе идет обсуждение того, что списки ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии чрезмерно раздуты. В июле 2020 года в Фонде инвалидов началась перерегистрация.

За два месяца работы в Фонд обратились 800 инвалидов. Из них выявили 22 лжеинвалидов, еще 80 человек остаются под вопросом.

О том, как планируется поменять работу Фонда, как вычисляют настоящих и лжеинвалидов, и что это даст, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Список раздора

Ежегодно в бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии поступает около ста миллионов рублей от налогоплательщиков. Эти средства предназначены для лечения и реабилитации ветеранов-инвалидов.

Фонд оказывает помощь тем, кто во время войны получил ранения, а также стал инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в боевых действиях. Однако на протяжении долгого времени многие, кто не относился к этим категориям, числились в списках Фонда и получали медицинскую или медикаментозную помощь.

Из-за этого стали поступать жалобы от самих ветеранов, что возросло количество людей, которые незаконно претендуют на льготы от Фонда.

В июле 2020 года после встречи ветеранов с представителями власти, было решено, что Фонд начнет перерегистрацию инвалидов. Там же пришли к заключению о необходимости реформы медико-социальной экспертной комиссии.

В течение двух месяцев Фонд проводил перерегистрацию инвалидов. Из 2800 человек по списку за этот период на нее пришли всего 800. Но и из этого числа освидетельствование прошли не все – 22 человека оказались лжеинвалидами, еще 80 остаются под вопросом.

"Среди выявленных лжеинвалидов есть те, кто не участвовал в боевых действиях, а также просто участники войны, но не боевых действий. Увечья можно получить только во время боевых действий, но не сидя дома или в штабе", – пояснил заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Эмзарий Ашуа и добавил, что, несмотря на все, не собираются публично разглашать имена тех, кто выбыл из списков.

Отличить настоящего инвалида войны от лжеинвалида, по словам Ашуа, не сложно. Когда человек обращается за помощью, его данные проверяются как в архиве Фонда, так и в архиве Министерства обороны. Более того, делается запрос командиру части, к которой закреплен тот или иной инвалид.

"Если у человека были ранения во время войны, то есть справки с госпиталя. У многих ветеранов, которые к нам обращаются, здоровье ухудшилось после войны. Это, так сказать, последствия войны. Людей беспокоят послевоенные болезни: у кого-то сердце, у кого-то печень, у кого-то легкие. Тот, кто является настоящим ветераном войны, участвовал в боевых действиях, тому мы оказываем медицинскую помощь. Неважно, болячки появились во время войны или после", – подчеркнул Ашуа.

Экспертное мнение

Сейчас Фонд инвалидов ОВНА временно приостановил перерегистрацию. Ожидается создание медико-социальной экспертной комиссии, в которую войдут представители Минздрава, Фонда инвалидов, Минобороны, Министерство соцобеспечения. По мнению Эмзария Ашуба, она должна заработать до конца 2020 года.

К слову сказать, такая комиссия существовала и раньше. Однако она была не эффективной.

"По имеющимся старым документам, медико-социальная комиссия находилась в ведении Министерства труда. Это было не эффективно, так как в министерстве нет непосредственно медиков. Было решено делегировать эту комиссию в Минздрав. Вообще, медико-социальная экспертная комиссия – самостоятельная структура, которая находится в нашем ведении. Точно по такому же принципу работает и Фонд инвалидов. Сейчас решается вопрос о том, что этим будет заниматься непосредственно Минздрав, потому что специалисты их, и определить инвалидность могут только медики", – отметила заместитель министра соцобеспечения Наала Лакоба.

По ее мнению, комиссия позволит не только установить настоящих инвалидов, но и за счет экономии средств увеличить им выплаты.

"Все слышали о том, что списки участников Отечественной войны, в том числе и инвалидов, чрезмерно раздуты. Если комиссия установит, что это так, то, в первую очередь, будет экономия средств бюджета Пенсионного фонда. Кроме этого, инвалиды I группы получают пособия за счет средств государственного бюджета. То есть, если отсеять тех, кому на самом деле выплаты не положены, то мы сможем увеличить размеры пенсий тем людям, которые действительно являются ветеранами и инвалидами Отечественной войны народа Абхазии. Мы сможем это сделать за счет экономии средств", – рассказала Лакоба.

После того, как она начнет работать, инвалиды уже будут проходить не только перерегистрацию, но и медицинское обследование. Это необходимо для того, чтобы установить состояние здоровья ветерана на данный момент.

"Мы фактически вслепую работаем с инвалидами, потому что их данные устарели. Истории болезни зачастую составлены десять лет назад. Вообще в развитых странах инвалиды каждый год проходят перерегистрацию. У нас этого не делалось. Мы решили, что сейчас это будут делать все. Будем в ходе изучать статус инвалида. Например, если он был первой группы и лечение пошло на пользу, и уже он может быть переведен в статус инвалида второй группы, то мы будем автоматически это делать. Или же бывает, что необходимо со второй группы переводить в первую. То есть врачебная комиссия будет это устанавливать ", – пояснил Эмзарий Ашуа.

Медико-социальную экспертную комиссию должны будут пройти все инвалиды, которые стоят на учете Фонда инвалидов Отечественной войны. И даже те 800 человек, которые уже проходили перерегистрацию.

Эмзарий Ашуа отмечает, что процесс прохождения комиссии может затянуться. Так как 2800 человек – немалая цифра. К тому же, членам комиссии придется учитывать санитарно-эпидемиологические нормы из-за пандемии коронавируса.

"Все меры безопасности будут учтены. Для нас это очень важно. Наши инвалиды в связи с этой инфекцией в зоне риска. Поэтому, когда комиссия заработает, мы будем сами приглашать определенное количество инвалидов из нашего списка для того, чтобы не было стихийных очередей. Это немного затянется. Но это необходимо в сложившейся ситуации", – отметил зампредседателя Фонда и добавил, что пока работает комиссия, Фонд будет продолжать оказывать медицинскую помощь инвалидам.

Пятерка наблюдателей

Для эффективности работы при Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было создано правление фонда. В него входят представители Минздрава, Минобороны, Минфина, Минсоцобеспечения, Фонда инвалидов, а также по два ветерана с каждого района республики.

Правление фонда принимает решение об оказании помощи тому или иному инвалиду.

"Фонд инвалидов занимается оказанием медицинской помощи инвалидам. Но Фонд самостоятельно не принимает такие решения. Мы решили создать правление Фонда. Получается межведомственная комиссия с привлечением специалистов различных ведомств, которые имеют отношение к этому вопросу. Инвалид с заявлением обращается в Фонд. Фонд собирает необходимые документы, то есть это медицинские документы. Этот пакет документов выносится на обсуждение правления Фонда, путем голосования принимается решение, оказывать помощь данному человеку или нет. Это коллегиальное решение", – отметила замминистра соцобеспечения Наала Лакоба.

Кроме того, вскоре у Фонда в каждом районе будет по пять своих представителей, которые будут доставлять лекарства на дом тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в специализированную аптеку. Раньше у Фонда в районах не было своих представителей.

Также планируется возобновить работу филиалов аптек, где инвалиды войны по льготе смогут получить необходимые лекарства. Это, как пояснил Эмзарий Ашуа, будет сделано для того, чтобы ветеранам из дальних районов не приходилось ездить в столицу за лекарствами.

По словам директора РУП "Абхазфармация" Руслан Адлейба, работа районных филиалов была приостановлена из-за отсутствия средств. К тому же, как отмечает Эмзарий Ашуа, зачастую лекарства уходили не по назначению. Однако сами аптеки, по словам директора "Абхазфармации", контролировать этот процесс не могли, так как они выдавали препараты людям со свидетельствами инвалидности, а проверить, липовое оно или нет, не было возможности.

"Мы некомпетентны различать этот человек инвалид или нет. Если он обращался с соответствующими документами, то ему шел отпуск лекарств. Мы все данные, кому оказали помощь, всегда передаем в Фонд. Если есть нарушения, то там уже должны реагировать. Идентифицировать, кто реально воевал, а кто какими-то хитрыми путями получил справку, не в нашей компетенции. Но хочу отметить, что сейчас есть сокращения по обращениям за льготными лекарствами. Как я понял, это вызвано той деятельностью, которую ведет сейчас Фонд инвалидов", – подчеркнул Адлейба и добавил, что после того, как медико-социальная комиссия заработает, лекарства по льготе будут получать только те инвалиды, которые ее пройдут.

Замначальника Фонда инвалидов Эмзарий Ашуа же отмечает, что теперь будет жестко контролироваться, кому по льготам отпускаются лекарства. Контролем будут заниматься представители Фонда в каждом районе.

"Будет вестись жесткий контроль, чтобы лекарство шло строго по назначению, а не так, как раньше ящиками уходило непонятно куда, и инвалиду они не доставались. Вопросами филиалов будет заниматься "Абхазфармация". Раньше система отпуска лекарств не контролировалась и по факту не работала. Сейчас мы хотим эту работу возобновить, но чтобы все функционировало правильно. Контролем будут заниматься наши назначенцы в каждом районе", – пояснил Эмзарий Ашуа.

Сплошные долги

На 2020 год в бюджете Фонда инвалидов было заложено более 120 миллионов. Но за 10 месяцев в Фонд поступило всего 70 миллионов. Из них уже потрачено чуть больше 63 миллионов. Эти деньги ушли на лечение инвалидов и покрытие долгов Фонда.

За последние четыре-пять лет у Фонда инвалидов накопилось более 20 миллионов рублей долгов. По словам Эмзария Ашуа, когда в медучреждениях России и Абхазии "слышали про Фонд, то возникало отторжение".

"За последние четыре месяца работы мы эти долги закрыли. Сейчас наш Фонд никому ничего не должен. Слава богу, работа идет. С нами хотят работать, с нами заключают договора медучреждения России. За восемь месяцев мы вылечили 221 человек. За два месяца 40 человек отправили на лечение. Все они, слава богу, здоровые вернулись домой. В общем итоге за десять месяцев мы потратили 63 миллиона рублей на каждого, кого отправили лечиться. Такой работы в Фонде никогда еще не было, если честно признаться. Никогда не было, чтобы за десять месяцев вылечили 221 человек, тем более при таких тяжелых условиях", – подчеркнул Ашуа и добавил, что в Фонде всегда есть деньги на лечение и реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, так как теперь все средства будут предназначены для них.