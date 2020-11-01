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Новый маршрут городского транспорта в Сухуме начнет функционировать в ближайшие дни

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В Абхазии
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С 1 ноября 2020 года движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Общественный транспорт столицы еще несколько дней будет ездить по улице Абазинская, рассказал заместитель директора департамента по управлению транспорта и организации дорожного движения администрации города Сухум Эрик Харчилава.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Одностороннее движение транспорта введут на улице Аидгылара в Сухуме

"По улице Аидгылара общественный транспорт еще не ездит, пока просто открыли дорогу для одностороннего движения, знаки все соответствующие поставили, два-три дня и общественный транспорт начнет ездить", - рассказал Харчилава.

По его словам, сроки сдвинули, для того чтобы люди привыкли к новому маршруту.

"По Аидгылара общественный транспорт будет ездить предварительно со среды (4 ноября – прим.), два-три дня нужно, чтобы люди привыкли, там же одностороннее движение все-таки будет", - отметил он.

Новый маршрут общественного транспорта по улице Аидгылара организовали в связи с ремонтными работами городских коммуникаций по улице Абазинская, которые могут продлиться от двух до четырех месяцев.


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