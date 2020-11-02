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Первый снег выпал в горах Абхазии

© Foto / Астан Аристава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В прошлом году первый снег в горах Абхазии выпал 23 сентября. Однако осадки надолго не задержались, снег растаял в течение нескольких дней.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый снег выпал в горах Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik директор пансионата "Ауадхара" Астан Аристава.

"Для этого времени года выпало не много снега. Буквально пять-восемь сантиметров. Такой же снег на территории урочища Ауадхара выпал в прошлом году 23 сентября. В этом году первый снег выпал на пять недель позже", – отметил Аристава.

Дорогу на Ауадхару не замело. Однако, несмотря на это, непогода напугала туристов, которые отдыхали в пансионате.

"Дороги чистые, никаких проблем. Морозов тоже пока нет. Но у нас с 28 октября пансионат был полностью забит, у нас останавливалась съемочная группа. Когда погода испортилась, они уехали, хотя планировали оставаться до 4 ноября. Уехали, потому что сейчас несъемочная погода", – добавил Аристава.

© Foto / Астан Аристава
Первый снег в горах Абхазии

В Абхазии в последние дни заметно похолодало. Как рассказала Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Диана Трапш, в целом погода в республике в первой декаде ноября будет характеризоваться периодическими прохождениями холодных атмосферных фронтов.

Однако, несмотря на это, в последнем месяце осени еще возможны теплые дни. Максимальная температура будет достигать от 20 до 25 °С. Температура морской воды – от 18 до 20 °С. В конце ноября ожидаются частые штормы на море.

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