Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября

Погода в Абхазии во вторник ожидается облачная, территория Черноморского побережья будет находиться во фронтальной зоне.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Во вторник 3 ноября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Температура морской воды +19°С.

Влажность воздуха – 70-90%.