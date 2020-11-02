Возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам обсудили в Сухуме 

В пресс-центре Государственного информагентства Апсныпресс прошел круглый стол на тему создания в Абхазии территорий опережающего развития, а также обсуждалась возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам, гражданам России.

На встрече говорилось о том, что означает возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам, чем эта форма отличается от продажи недвижимости в республике. О том, какие мнения звучали по заявленной теме, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О чем шла речь

Круглый стол был посвящен обсуждению темы, которую еще в середине октября подняла председатель Ассоциации женщин Абхазии и глава президентской комиссии по конституционной реформе Нателла Акаба. Она заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на формирование рабочих мест и активизируют экономический рост в республике.

Акаба также сообщила, что группа общественных деятелей Абхазии планирует обратиться в Академию наук страны с запросом изучить влияние таких решений на экономику нашей государства.

При этом, она уточнила, что продажа апартаментов не предполагает получение гражданства и добавила, что Абхазия не может себе позволить раздачу национальных паспортов исходя из того, что численность населения маленькая, и это может привести к демографическому дисбалансу.

Глава президентской комиссии по конституционной реформе уверена в том, что необходимо продумать квотирование и фильтрацию, определить четкие критерии вплоть до индивидуального рассмотрения каждого покупателя апартаментов.

Первым свое мнение на встрече 2 ноября высказал член общественной палаты, предприниматель Абесалом Кварчия, который заметил, что Абхазия должна встать на путь развития, и это должно быть связано с четкой программой. Он убежден, что есть определенные меры, которые надо предпринимать в контексте развития того или иного региона, в том числе речь идет и о продаже апартаментов иностранным бизнесменам, но не недвижимости.

Кварчия пояснил, что цена апартаментов и оплата коммунальных услуг за них выше по сравнению с квартирами или домами, что выгодно для экономики Абхазии. В качестве района, где можно было бы реализовать программу по созданию территории опережающего развития, он назвал Ткуарчал, который постепенно "умирает".

Он уточнил, что возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам, гражданам России, должна предоставляться в рамках конкретной программы развития того или иного региона.

Столкновение мнений

После выступления Абесалома Кварчия, слово взял член Общественной палаты Абхазии Рисмаг Аджинджал, который подверг сомнению необходимость привязки возможности продавать апартаменты к программам по восстановлению депрессивных регионов республики.

Он отметил, что для развития, к примеру, Ткуарчалского района, государство должно предпринять усилия, в частности предоставить налоговые льготы бизнесменам и инвесторам.

"Есть прекрасная схема, созданная Владиславом Ардзинба: если человек хочет начать какой-то бизнес в Абхазии, создается совместное предприятие. Если человек много вкладывает в Абхазию, то вопрос гражданства тоже решается, деловые партнеры иностранца идут к президенту, обосновывают необходимость предоставления гражданства. Затем комиссия при президенте рассматривает вопрос", - сказал Аджинджал.

Другие формы продажи недвижимости в республике иностранным гражданам член Общественной палаты считает недопустимыми. В поддержку своей точки зрения он привел пример, когда палестинцы стали массово продавать свои дома израильтянам.

"Давайте говорить правду, когда продается квартира, дальше идет и земля, потом и предоставление гражданства. У нас нет нормального государства, в пример могу привести факт, что жена грузинского гвардейца, в нарушение всех законов получила абхазский паспорт", - заметил Рисмаг Аджинджал.

В ходе возникшей полемики Абесалом Кварчия поинтересовался у Аджинджал, много ли успешных примеров в республике, когда иностранный и абхазский бизнес создавали совместные предприятия. В ответ Рисмаг Аджинджал сказал, что для того, чтобы этот механизм приносил пользу стране, необходимо сделать его приоритетным, и проводить дальнейшую работу именно в этом направлении.

Общественный деятель Кадыр Аргун поддержал Рисмага Аджинджал. Он также считает, что предоставление апартаментов иностранным бизнесменам для развития их бизнеса в регионах Абхазии не принесет пользы республике. Он уверен, что для восстановления экономического потенциала районов страны, нужно использовать те ресурсы, которые есть в стране – вода, лес, сельское хозяйство и так далее.

"Если исходить из того, что я продам имущество и заработаю на этом, то этот ресурс тоже иссякнет. У нас есть хорошие специалисты за рубежом, много бизнесменов по всему миру, а мы говорим об иностранных бизнесменах, для начала нам нужно привлечь свои инвестиции. Давайте поставим сначала этот вопрос, а потом уже будем обсуждать", - заявил Аргун.

Если государство сможет наладить работу с абхазскими бизнесменами, работающими за рубежом, восстановление регионов республики будет проходить успешно, подчеркнул общественный деятель.

По какому пути идти

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа сказал о том, что в республике есть как положительные, так и отрицательные примеры совместного предпринимательства абхазских и российских бизнесменов. В пример он привел сотовые компании, которые много лет работают в республике.

Коснулся экономист и стратегии развития Абхазии до 2025 года, которая была разработана в Центре стратегических исследований при президенте страны.

"У нас разработана стратегия развития Абхазии, мы обследовали все работающие предприятия в каждом районе и в Ткуарчале, мы собрали людей. Они сказали, что они специалисты, которые умеют и хотят работать, и что им нужна помощь. Результаты нашей работы вошли в стратегию развития. Что касается темы сегодняшней беседы, то продажа апартаментов бизнесменам не нова в мире, и как идея она не плохая", - сказал специалист.

Мнение по заявленной теме круглого стола высказала и юрист Фрида Лазба, которая заметила, что вопрос продажи жилищного ресурса страны вызывает страх у определенной части населения Абхазии.

По ее словам, послевоенный жизненный опыт говорит о том, что республика на постоянной основе теряет ресурсный потенциал. Говоря о Ткуарчале, она назвала его "мертвым" городом.

"Цель идеи в продаже апартаментов состоит в том, чтобы уйти от привязки гражданства с приобретением жилья. У нас процветает нелегальный рынок недвижимости, оформляют на абхазцев, приобретают иностранцы, и государство от этого ничего не получает и не получают граждане Абхазии. Единственное - эта нелегальная система дает возможность приехать сюда людям, покупать товары и так далее, таким образом расширять потребительский рынок. Но мы же должны легализовать это", - говорит Лазба.

При этом, юрист сказала, что в абхазском обществе существуют опасения связанные с приобретением жилья иностранцами.

"Те, кто предлагают идею апартаментов, говорят о том, чтобы увязать это с развитием регионов. У меня тоже нет готового ответа, но я однозначно не согласна увязывать гражданство с приобретением жилья, потому что политические проблемы гораздо выше, чем приобретение ресурсов", - заметила юрист.

По ее мнению, без подобных проектов, как предоставление апартаментов бизнесменам, сложно будет реанимировать регионы страны, находящиеся в экономическом упадке.

Своим мнением поделилась и журналист, член Общественной палаты Надежда Венедиктова. Она убеждена, что для развития экономики в районах нужно повышать предпринимательскую активность сельского населения, чтобы средства оставались в республике, а не вывозились за ее пределы.