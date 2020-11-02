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Еще один пациент с COVID-19 скончался в мобильном госпитале в Сухуме

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (962)
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За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 215 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Пациентка, 1961 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией скончалась 2 ноября в мобильном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии
Леон Гуния
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.

За последние сутки выписано шесть пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, у троих состояние здоровья тяжелое, один человек в крайне тяжелом состоянии.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии
Леон Гуния
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (962)

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