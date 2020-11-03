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Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии пройдет в ноябре

© Sputnik / Георгий Зимарев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В 2020 году вакцинацию от сезонного гриппа планировалось провести в октябре, но российские заводы по производству вакцины не успели в указанное время ее подготовить, поэтому график сдвинулся.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Вакцинация для профилактики гриппа начнется в Абхазии с 9 ноября, сообщил Sputnik начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава республики Ахра Аджба.

"В конце этой недели мы получаем 1000 доз вакцины, остальной объем вакцины мы получим в конце ноября", - рассказал Аджба.

По его словам, трехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри" будет предназначена для детей, а четырехвалентная вакцина "Совигрипп", которая придет в конце этого месяца в количестве 15 тысяч доз, предназначена для взрослых.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аджба о вакцинации от гриппа в Абхазии: надо привиться, чтобы не путать с COVID-19

Аджба отметил, что все желающие могут обратиться в поликлиники для прохождения вакцинации, она является добровольной и бесплатной.

После 14 дней с момента ввода вакцины в организме человека начинают развиваться антитела, которые борются с вирусом.

Задержка вакцин из российских заводов связана с тем, что в России вышло постановление о том, что 60 процентов населения должно быть привито, и заводы оповестили Минздрав Абхазии, что график поставки вакцин сдвинется до ноября.


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