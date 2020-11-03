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Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника СИЗО МВД Абхазии

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В Абхазии
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В комнате суточных свиданий СИЗО МВД Абхазии 26 октября скончалась посетительница, молодая женщина. По данному факту была начата служебная проверка.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника СИЗО МВД Абхазии майора милиции Дмитрия Миквабия, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Миквабия подозревается в превышении должностных полномочий и приказом главы МВД отстранен от занимаемой должности. 

По данным следствия, Миквабия в соответсвии с законом мог разрешить обвиняемому свидание с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов и только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Назначена служебная проверка по случаю смерти посетительницы в СИЗО МВД Абхазии

Однако Миквабия, 25 октября, заступив на суточное дежурство и являясь ответственным дежурным, без разрешения суда и документа удостоверяющего личность предоставил Сичинава суточное свидание с содержащимся в СИЗО Зухба.

По предварительным данным, о смерти в комнате суточных свиданий СИЗО МВД гражданки Сичинава А.Т., 2001 года рождения, жительницы города Сухум, стало известно утром 26 октября. Известно, что она прибыла вечером 25 октября к подсудимому Зухба А.А., 1987 года рождения.

Тело женщины было обнаружено самим же подсудимым, говорится в сообщении пресс-службы министерства.


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