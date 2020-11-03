Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В четверг 4 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Погоду Абхазии определит область повышенного давления, отмечается в сообщении.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый до умеренного 3-8 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Температура ночью от 8°С до 13°С, днем от 14°С до 19°С.
Морская вода – 20°С.