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Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (526)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201103/1031216759/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-4-noyabrya.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг определит область повышенного давления.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В четверг 4 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы. 

Погоду Абхазии определит область повышенного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый до умеренного 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Температура ночью от 8°С до 13°С, днем от 14°С до 19°С.

Морская вода – 20°С.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (526)

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