Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

Главные темы

Экс-президент Адыгеи выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19 Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с экс-президентом Адыгеи, предпринимателем и меценатом Хазретом Совмен во время своего визита в Москву. 63

Медики из Екатеринбурга прибыли в Гудауту на помощь абхазским коллегам Медики, прибывшие в Абхазию из Екатеринбурга, будут нести дежурство в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ до 23 ноября. 212