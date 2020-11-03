Судить нельзя оправдать: прения сторон по делу об убийстве Анзора Тарба

Очередное судебное заседание по делу об убийстве административно задержанного Анзора Тарба в здании МВД Абхазии состоялось во вторник 3 ноября.

Судья Инар Кварчия выслушал прения сторон, гособвинитель обратился с требованием определить меры наказания всех обвиняемых, однако стороны потерпевших и защиты попросили дорасследовать дело, так как расследование, по их мнению, было проведено с ошибками.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Без родственных уз

Судебное заседание по делу об убийстве Анзора Тарба началось с ходатайства прокурора Даура Амичба приобщить к делу новые факты.

Гособвинителем было установлено, что бабушка одного из подсудимых, Адгура Аутлева и похищенный в апреле 2019 года Омар Мерцхулава были однофамильцами. В виду "родственных связей", по мнению Амичба, Адгур Аутлев должен был отказаться от ведения дела. Однако не сделал этого. Адвокат Аутлева Инга Габилая поинтересовалась у прокурора, была ли установлена непосредственная родственная связь. Как оказалось, таковых уз между подсудимым и похищенным не было.

Несмотря на это, адвокат не стал препятствовать приобщению справок к судебному делу. Судья Инар Кварчия удовлетворил ходатайство гособвинения и объявил прения сторон.

Гособвинение: лишить свободы

Прокурор Даур Амичба напомнил участникам процесса о этапах следствия и судебного разбирательства.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Судебное заседание по делу об убийстве административно задержанного Анзора Тарба

По его словам, подсудимые Бадри Джикирба и Аслан Чедия нарушили нормативные законы Абхазии и ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, а небрежное отношения к работе повлекло смерть Анзора Тарба.

"10 июля 2019 года примерно в 19 часов Джикирба, находясь при исполнении служебных обязанностей, на месте служебной работы в устной форме поручил подчиненному, заместителю Чедия, организацию охраны и доставления в УР МВД гражданина Тарба Анзора Валиковича, отбывающего на основании постановления Ткуарчалского районного суда административный арест в ИВС УВД по Гулрыпшскому району, с целью проведения им лично оперативно-розыскного мероприятия, опроса Тарба и установления причастности последнего к уголовному делу, возбужденному по факту похищения Мерцхулава Омара Датиковича", – отметил Даур Амичба.

Тарба был доставлен в здание МВД, а именно в кабинет № 303. Сначала к нему приставили в охрану сотрудника Рустика Джелия. В последствии Бадри Джикирба отпустил домой Джелия, но при этом он не приступил к допросу Анзора Тарба.

"Таким образом, Джикирба и Чедия вследствие небрежного отношения к должностным обязанностям, нарушили часть II закона "О милиции", согласно которому одной из главных задач является обеспечение личной безопасности граждан, а также предупреждение и пресечение преступления. Не предприняли меры по обеспечению охраны и безопасности доставленного гражданина Тарба, в результате чего начальником отдела по раскрытию преступлений УР Аутлевым Адгуром, старшим уполномоченным по раскрытию преступлений Куловым Виталием, совместно с неустановленными сотрудниками УР МВД РА были нанесены побои с особой жестокостью тупым твердым предметом, которые в совокупности вызвали болевой травматический шок, что повлияло на наступление смерти", – пояснил Даур Амичба и добавил, что Джикирба и Чедия, согласно закону, за противоправные действия или бездействие при исполнении служебных обязанностей несут персональную ответственность.

Гособвинитель попросил суд в отношение Бадри Джикирба избрать меру наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 40 тысяч рублей. В отношении Аслана Чедия – назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на три с половиной года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Преступление Аутлева и Кулова прокурор расценил, как особо тяжкое, и попросил определить местом наказания колонию строгого режима.

"Признать Аутлева виновным. По совокупности преступлений определить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Признать Кулова виновным по статьям наказания. По совокупности Кулову окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – отметил Даур Амичба.

"Вернуть на дорасследование"

Представители потерпевших, адвокаты Арифа Адзынба и Автандил Чкадуа попросили суд вернуть дело в прокуратуру для производства дополнительного расследования, а также ввиду наличия в действиях Бадри Джикирба и Аслана Чедия более тяжкого преступления, чем им предъявлено органом расследования.

Автандил Чкадуа отметил, что не сложно догадаться, кто дал приказ о задержании Анзора Тарба. По его словам, сам министр МВД Гарри Аршба выезжал на место содержания Мерцхулава его похитителями, он также находился во дворе Тарба.

"Именно под руководством высшего руководства МВД Аршба и его заместителя, их поручения выполняли все лица, которые сидят на скамье подсудимых", – отметил он.

Защитники подсудимых просили суд оправдать всех подсудимых, ввиду непредставления суду стороной обвинения доказательств вины, вмененных их фигурантам.

После прений сторон судья Инар Кварчия объявил, что суд удаляется в совещательную комнату. Решение суда будет озвучено 10 ноября.