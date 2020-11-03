COVID-19 в Абхазии: еще две смерти и 77 подтвержденных случаев за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 4426. Выздоровели 2430 человек, летальных случаев 45.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 502 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщил также о двух летальных случаях, произошедших в минувшие сутки.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

3 ноября в Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1940 года рождения с подтвержденным COVID-19. Отмечается, что у женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжёлой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщину спасти не удалось.

В Гудаустком ковидном госпитале скончался пациент 60 лет с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Оперштаб уточняет, что мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, утром 3 ноября он умер от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 124 человека, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки 17 человек.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.