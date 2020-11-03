Жилой дом полностью сгорел в селе Отхара

В связи с участившимися случаями загораний частных домовладений МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Возгорание жилого двухэтажного дома произошло в селе Отхара Гудаутского района во вторник 3 ноября, пострадавших нет, сообщает МЧС Абхазии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что к моменту приезда пожарных огнем была охвачена большая часть строения. Несмотря на оперативную работу трех пожарных расчетов дом спасти не удалось.

Вечером этого же дня произошло возгорание частного двухэтажного домовладения по ул. Чачхалиа в городе Сухум. Пожарные и спасатели смогли локализовать и потушить очаг пламени, несмотря на сильное задымление помещений. От огня частично пострадала одна комната. В работе были задействованы три столичных пожарно-спасательных расчета.

В связи с участившимися случаями загораний частных домовладений МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание граждан обращается на электросеть и подключенные к ней электроприборы.

МЧС предупреждает, что при пожаре крайне опасно открывать двери и окна, тем самым обеспечивая приток воздуха, способствующего распространению огня.

В целях пожарной безопасности запрещается:

Оставлять без присмотра включённые приборы;

Пользоваться неисправными или сломанными приборами;

Перегружать сеть (включать одновременно несколько мощных приборов в одну розетку);

Использовать светильники без плафонов;

Пользоваться источниками открытого огня;

Заваливать пути эвакуации;

Устраивать на лестничных пролетах кладовки, чуланы. Хранить вещи, мебель.

В случае возникновения пожара нужно сразу же сообщить о нем, позвонив в пожарную часть, затем принять все меры к эвакуации людей, документов, ценных вещей.