Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с государственным праздником - Днем народного единства, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Бжания отметил, что несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник, который уходит корнями в глубь веков и олицетворяет героическую историю Российского государства, стал одним из самых почитаемых в России.

"В начале XVII века единство людей разных сословий, национальностей, объединившихся в народное ополчение, позволило освободить Москву от польских интервентов. Этот исторический подвиг и в наше время служит основой уверенного развития Российского государства", - отмечается в тексте поздравления.

Президент Республики Абхазия также отметил, что "для нашей страны укрепление и развитие традиционно дружеских связей с Великой Россией является первостепенной задачей". Также он выразил благодарность от имени народа Абхазии народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира на абхазской земле, всестороннюю помощь и поддержку.

Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в деле служения Отечеству, а россиянам - мира, благополучия и процветания.

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

История происхождения праздника

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время — период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых. Он назван эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Страну поразили повсеместные грабежи, разбой, воровство и повальное пьянство. Тогда же власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Ермоген (Гермоген) призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Так, в 1611 году началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков под руководством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, а позже - нижегородскогоземского старосты Кузьмы Минина.

По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу", а затем и "пятую деньгу": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям. Сам Минин отдал все свои сбережения на организацию ополчения, а его жена — драгоценности.

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско — более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более одной тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. Во всенародном ополчении участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Освобождение Москвы создало условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя — в ноябре 1612 года руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители самых разных слоев населения страны (духовенство, боярство, дворянство, казачество, черносошные крестьяне и другие), избрал новым царем молодого Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии Романовых.

Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.