Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. В четверг 5 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Абхазии определит область пониженного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Температура ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.