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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201104/1031220868/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-5-noyabrya.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг определит область пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. В четверг 5 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы. 

Погоду Абхазии определит область пониженного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Температура ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

 


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